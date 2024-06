AMLO anuncia que vivirá solo en su rancho de Palenque al culminar su sexenio

Ciudad de México, 18 de junio del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que cuando culmine su sexenio, en el próximo mes de octubre, vivirá solo en su rancho ubicado en Palenque, Chiapas.

Desde su conferencia de prensa matutina, celebrada en Palacio Nacional, López Obrador indicó que viajará de manera constante a la Ciudad de México, aunque no en vuelos comerciales, para encontrarse con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

“No voy a viajar en aviones comerciales, porque no voy a ir a los aeropuertos, voy a ver cómo le hago para trasladarme porque voy a estar viniendo para ver a mi compañera Beatriz, que la amo mucho, que me ha ayudado”, externó.

“Nada más con aguantarme yo, imagínense, con todas las pequeñas presiones que se enfrentan en este noble oficio, entonces cuando yo venga, a ver cómo le hago, porque voy a estar allá”, puntualizó.

En ese sentido, el oriundo de Tabasco señaló que no recibirá a nadie en su rancho para hablar de política y que solo tendrá convivencia con sus familiares.

“Muchos que me conocen por mis convicciones saben que soy congruente y que la honestidad es lo que estimo más importante en mi viuda y que no estoy acostumbrado a la hipocresía, pero lo repito y lo repito, porque puede ser que alguien dude, sobretodo los simpatizantes nuestros y que vayan a tener la idea de decir ‘vamos a ir a ver a Palenque a nuestro compañero para platicar con él y nos ayuden, para que nos ponga en comunicación con la presidenta’ y no voy a poder hacerlo, ya me retiro por completo”, sentenció.