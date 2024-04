AMLO afirma que le daría vergüenza andar en yate en un país con tanta pobreza como México

Ciudad de México, 25 de abril del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que le daría vergüenza subirse a un yate en un país con tanta pobreza como México, no obstante, dijo respetar a los empresarios que tienen una embarcación de dicho tipo.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador aseveró que a él le dan muchísima felicidad cosas más simples de la vida.

“A mí me daría pena, lo digo sinceramente sin ofender, me daría vergüenza subirme a un yate de esos en un país con tanta pobreza, pero cada quien es libre”, externó el mandatario nacional.

“O sea, yo soy feliz con otras cosas, soy feliz leyendo un libro, comiéndome un frijol con chicharrón, con un tlacoyo, bañándome en una cascada, soy feliz recorriendo los pueblos, abrazando a la gente, me da muchísima felicidad, se me quita hasta el cansancio”, refirió.

“Se imaginan la felicidad que me produce, eso no me lo da ni todo el oro del mundo“, puntualizó sobre el tema.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que para él, que es un luchador social, es un orgullo haber logrado reducir la pobreza de millones de mexicanos.

“Que yo sea presidente y que pueda decir en que el tiempo en que fui presidente reduje la pobreza de millones de mexicanos, qué hay más importante que eso, ya me puedo morir tranquilo, para un luchador social, para un humanista el poder constatar que se ayuda al prójimo, pero que además no solo es el discurso, sino la realidad, los hechos, pero respeto a todos”, sentenció.