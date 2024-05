AMLO acusa que sacerdotes se han metido en la elección e incluso lo han insultado

Ciudad de México, 29 de mayo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó este miércoles a sacerdotes católicos de “meterse” en las elecciones del próximo 2 de junio e incluso los señaló de haberlo insultado, a pesar de que la Constitución mexicana prohíbe la intervención de la Iglesia en temas políticos.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador dejó en claro que no debería haber cabida dentro de la Iglesia para los insultos, algo que si sucedió.

“Algunos, no todos, están metiéndose en el proceso electoral. Hubo uno ahí que hasta me insultó. ¿Cómo un sacerdote va a insultarme, si hay que ser respetuosos?”, indicó el mandatario mexicano.

“Nadie debe insultar, pero menos un dirigente religioso, un pastor”, matizó.

Las declaraciones del presidente de México se dan luego de que se viralizó yun video en el que un cura de Jalisco pide a sus feligreses un “voto útil” por el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus, y por la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México.

“Ya no nos metamos en eso, y nada más aclarar que no es la Iglesia porque el que es católico sabe que la Iglesia es el pueblo, no las estructuras”, finalizó el jefe del Ejecutivo federal al respecto.