AMLO acusa que pone vallas en Palacio Nacional por infiltrados en la marcha del 8M

Ciudad de México, 6 de marzo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que habrá “infiltrados” en la marcha del próximo 8 de marzo (8M) que busquen vandalizar Palacio Nacional, sitio donde él vive y trabaja.

Ante los cuestionamientos de la prensa acerca del por qué poner vallas metálicas para proteger Palacio Nacional por la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, López Obrador acusó que se debe a la “infiltración” de gente en el movimiento feminista para causar daños.

“Ahora que viene la marcha porque ahí se infiltran, del Día de las Mujeres, la conmemoración del Día de la Mujer, ahí sí cuidamos porque traen sopletes, marros y piedras, y hay que buscar que no se dañe el recinto, pero no le hace (no pasa nada), porque ellos lo que quisieran es que salga la Policía y los enfrente”, dijo el mandatario mexicano en su tradicional conferencia mañanera de este miércoles.

“Estoy seguro en cualquier parte del país, a mí me cuida el pueblo, al presidente lo cuida la gente, y tengo la conciencia tranquila”, aseguró.