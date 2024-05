AMLO acusa de “refrito”  informe de la DEA sobre grupos delincuenciales mexicanos en EU

Ciudad de México, 13 de mayo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó coincidir con Mike Vigil, exjefe de operaciones de la DEA, al asegurar que es un “refrito” el informe de la agencia antidrogas estadounidense, en el que se afirma que cárteles mexicanos tienen presencia en 50 entidades de Estados Unidos.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, el mandatario mexicano apuntó a la entrevista que realizó Juan Pablo Pérez-Díaz a Vigil en Radio Fórmula, donde el exagente norteamericano detalló que la política de seguridad ‘abrazos, no balazos’ no funciona.

“Estaba viendo las redes y le preguntó un reportero, conductor sobre el informe que dio la DEA. Este señor fue agente de la DEA y yo creo que todavía está en activo, pero retirado (…) Dice que desde hace años lo saben, que no es novedad, que es un refrito”, externó López Obrador.

“Si (coincide con Vigil de que es un refrito), pues, ¿cuándo surge el Cártel de Sinaloa o el de Jalisco (CJNG)? ¿Desde cuándo? Él lo dice, nada más no coincido con algo que dice de que no funciona lo de ‘abrazos, no balazos’. Que espere un poco porque eso lleva su tiempo y demás es natural que no esté de acuerdo”, ahondó.

“Porque hay quienes sostienen y yo los respeto que hay que usar la fuerza, que es con medidas coercitivas como se va resolver el problema, y yo pienso que no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y que la paz es fruto de la justicia”, puntualizó.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal indicó que su Gobierno aplica una estrategia de seguridad para que no existan muertes, homicidios, asesinatos en México, con lo que se ataca el problema de raíz.

“Y ayudamos y cooperamos con el gobierno de Estados Unidos, pero la prioridad, nuestro deber es garantizar la paz y la tranquilidad en México”, aseveró.

“Por razones humanitarias, y además como buenos vecinos, ayudamos en todo lo relacionado en el combate al narcotráfico”, sentenció.

Cabe destacar que la DEA en su Evaluación Nacional de las Drogas 2024 informó que los Cárteles de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tienen en la actualidad presencia en las 50 entidades de Estados Unidos, a lo que le achacan la peor crisis de drogas en la historia del país norteamericano.