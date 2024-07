Alrededor de 100 mil perros en situación de calle en 4 municipios michoacanos, asegura regidora de Morelia

Morelia, Michoacán, a 27 de julio del 2024.- Se estima que existe una población de alrededor de 100 mil perros en situación de calle, entre los municipios de Charo, Tarímbaro, Álvaro Obregón y Morelia, señaló Minerva Bautista Gómez, regidora de la capital michoacana.

Indicó que al inicio de la actual administración municipal, se calculaba que tan solo en mencionada ciudad había cerca de 20 mil lomitos de calle, pero la cantidad de reportes de maltrato hacia las especies que se reciben ante el Centro de Atención Animal de Morelia indican que se supera la cifra, hablando de 70 mil canes.

"No hay una cifra en específico, en un inicio teníamos cantidad de 20 mil que fueron el número de esterilizaciones que se programaron para el trienio, ya se aplicaron estás esterilizaciones y no les hemos hecho ni cosquillas a estos lomitos de calle...es un sin número de animales son dueño y creo que entre Morelia y los municipios limítrofes estaríamos hablando de cerca de 100 mil animalitos tomando en cuenta que muchos de ellos no pasan de los primeros días , estamos hablando de las camadas", apuntó la funcionaria municipal en el marco del Día Internacional del Perro Callejero.

En entrevista comentó que respecto a los reportes de denuncias de maltrato animal, recibe un aproximado de 50 casos diarios.

"Nos incluyen en estos reportes varios elementos, que se piden que van desde una ubicación específica que incluyan un vídeo, fotos, además de los reportes urgentes como perritos atropellados.”

Agregó que trabajan con animalistas de municipios como Charo y Álvaro Obregón, con la finalidad de abatir de manera regional los casos de maltrato a canes.