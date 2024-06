Alerta máxima por ciclón "Alberto" en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León, a 17 de junio de 2024.- El Gobierno de Nuevo León lanzó una alerta máxima por la llegada del ciclón Alberto, ante los pronósticos de que ya se encuentra en 70 por ciento de su formación.

El mandatario emecista dio a conocer que se suspenden las actividades educativas en todos los planteles educativos desde el turno de la tarde del miércoles y todo el jueves, respecto al día viernes, dijo, dependerá del comportamiento de la tormenta tropical.

García Sepúlveda mencionó que se esperan lluvias por encima de los 100 milímetros, por lo que se estima que las presas aumenten su capacidad.

Por ejemplo, señaló el caso de la presa Rodrigo Gómez “La Boca, la cual estima que con esta tormenta pasará del 37.5 al 52.7 por ciento de su capacidad, e incluso, advirtió podría llegar a un llenado del 99 por ciento.

Para el caso de la presa Cerro Prieto se pronostica que pasaría de 5.1 a 9.9 por ciento de llenado, y la presa El Cuchillo se estima pasará del 31.8 al 44.9 por ciento.

Ante los pronósticos de lluvias torrenciales, el gobernador llamó a la población a resguardarse.

“Pedimos a la población alerta máxima. Lo lógico, no le hagan confianza, no salgan si no es necesario y por eso vamos a suspender clases y hablar con las empresas. Muchos cuidado con ríos, con vados, con arroyos, estas lluvias en dos o tres horas puede pasar algo que no queremos, una tragedia.” , dijo García Sepúlveda.