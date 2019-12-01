Al menos 63 bebés han fallecido por tos ferina en México; Nuevo León encabeza la lista con más contagios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 21:59:58
Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2025.- Se dio a conocer que en este pasado mes de agosto, al menos tres bebes perdieron la vida por tos ferina, ascendiendo la cifra a 63 muertes totales en lo que va del año en todo el país. Las autoridades indicaron que todos los bebes fallecidos no presentaban vacunación contra la enfermedad.

El primer fallecido fue registrado el día 8 de agosto y el día 14 de agosto se registraron dos muertes más.

La semana epidemiológica número 34 (con corte al 29 de agosto) indica que 60 de las muertes registradas fueron en menores de un año de edad, informó la Secretaría de Salud, siendo el 60% mujeres, y el 88.3% de ellos tenía 6 meses de edad.

En Nuevo León, quien encabeza la lista de las entidades con mas contagios confirmados, ya que se registraron al menos 79 nuevos contagios en la última semana, sumando así mil 364 contagiados entre las 31 entidades del país, debido a que hasta el momento, Tabasco no ha registrado ningún contagio.

