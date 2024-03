Al grito de ¡Ni una más, ni una asesinada más! comienzan marchas feministas en CDMX

Ciudad de México, a 08 de marzo de 2024.- Desde la tarde de este viernes, congregadas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan decenas de colectivas feministas al grito de "Ni una más, ni una asesinada más! iniciaron su recorrido hacia el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo del Día internacional de la Mujer Trabajadora.

Previo al arranque de la marcha, distintas colectiva comenzaron a leer sus primeros posicionamientos por el 8M, además se abrió el micrófono para que cualquiera de las mujeres realice denuncias públicas.

Otra de las actividades previas a la manifestación fue la colocación de un tendedero con demandas de justicia por víctimas de feminicidio y las fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas.

Alrededor de las 3 de la tarde varios grupos de mujeres ya habían iniciado su camino al Zócalo capitalino, con pancartas en los que se leía: Por las que salieron a estudiar y no regresaron para graduarse", "Quiero vivir, no sobrevivir ", "Si no regreso búscame en las estrellas", "Nadie merece vivir con miedo", entre otras.

Un contingente de mujeres con cáncer exigió atención y acceso a tratamientos y servicios de salud, en tanto que mujeres con alguna discapacidad visibilizaron la doble violencia y discriminación de las que son víctimas por el hecho de ser mujer y ser mujeres con discapacidad.

A unas cuadras del Zócalo colectivas bloquearon el cruce de 20 de noviembre e Izazaga para denunciar impunidad en el caso de una servidora de la Nación en Sinaloa que sufrió acoso por el director regional de la Secretaría de Bienestar, aunado a las presiones y hostigamiento a las que ha sido objeto por presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República.