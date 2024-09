Afectados por John se trasladan a albergues en Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 27 de septiembre del 2024.-"Solo ví como poco a poco ingresaba el agua a mi casa sin poder hacer nada", manifestó Azucena Pastrana, habitante de la colonia Corregidora en Lázaro Cárdenas, Michoacán, quien resultó afectada por las lluvias que originó el paso del fenómeno meteorológico John.

"Ahí me quedé estancada donde estaba en mi cuarto y me fui corriendo con unos vecinos, y la verdad es algo muy traumático no sabes que hacer en ese momento los cocodrilos y luego te puedes cortar , no tiene cabeza y para colmo perdí mis cosas" , expresó Azucena.

Entrevistada en las instalaciones del plantel Conalep, Lázaro Cárdenas, uno de los espacios habilitado como albergue temporal, Azucena solicitó ayuda a las autoridades para recuperar sus pertenencias.

"Va ser difícil empezar de nuevo, ojalá las autoridades locales nos puedan apoyar con algo", expresó la mujer quien labora en una tienda de conveniencia.

Las lluvias continúan en el Puerto de Lázaro Cárdenas, donde por el momento se observa poco movimiento económico.