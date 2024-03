Advierte AMLO por posible "inestabilidad económica" en México, por cambio de gobierno en EEUU

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 11 de marzo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que podría existir alguna “inestabilidad financiera” en México, con el cambio de gobierno en Estados Unidos; no obstante, confió en la fortaleza de la economía mexicana.

“Hay que estar pendientes con el nuevo gobierno de Estados Unidos, a la entrada del nuevo gobierno, por algunos cambios que puedan llevar a cabo, eso sí puede significar alguna inestabilidad, no necesariamente, porque también no está mal la economía en Estados Unidos”, comentó el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe de Ejecutivo federal destacó que en las inversiones y las ganancias “no se ve ningún riesgo” previo a los comicios estadounidenses del próximo mes de noviembre.

“Pienso que antes de las elecciones en Estados Unidos, no hay ningún riesgo, no se avizora ninguna tempestad. Pasando las elecciones, es otra cosa, con el nuevo gobierno, pero no necesariamente, tiene que haber inestabilidad económica, financiera. Entonces, aquí no pasa nada”, indicó el presidente López Obrador.