Adelanta AMLO iniciativa para regular financiamiento de ONG´s

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 14 de agosto 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá una reforma para regular el financiamiento que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG´s).

“Y como lo plantea Pablo, todavía estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos, porque cuando se deducen impuestos por donativos son ingresos que no llegan a la hacienda pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del país en beneficio de todos los mexicanos, sino que les regresen estos recursos y se utilizan con propósitos facciosos”, comentó.

Dicha decisión se informó luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), exhibiera el financiamiento que recibe la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por parte del gobierno de EE.UU.

Además, en su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dio a conocer los pagos que realizan personas físicas y morales a estas organizaciones, los cuales son deducibles de impuestos.

“Otra medida va a ser pedirle a la Procuradora Fiscal que lleve a cabo una revisión junto con el SAT sobre estos donativos, ver si se ajustan a lo que establecen las leyes y que se nos presente un informe”, señaló el jefe del Ejecutivo federal.