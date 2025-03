Acusan a multipremiada fiscal de Michoacán por incriminar a inocente: Sentenciado a 94 años con tortura, engaños y pruebas falsas

Morelia, Mich., a 13 de marzo de 2025.- La pesadilla de un hombre que perdió a su esposa y dos hijos, se tornó en un infierno en vida al tener que pasar toda su vida en prisión, luego de un proceso judicial viciado en el que agentes de la Fiscalía del estado encabezados por la fiscal Isabel Maldonado Sánchez, incurrieron en actos de tortura, engaños y fabricación de pruebas para inculparlo, denunció una víctima.



Para dar su testimonio, a los estudios de televisión de Noventa Grados acudió el padre del sentenciado, quien fue entrevistado por el director de esta Agencia de Noticias José Maldonado Sotelo.



Don José, padre de Jorge, narró que todo comenzó el 9 de diciembre de 2017, cuando su nuera y sus dos nietos fueron asesinados a cuchillazos en su domicilio en Uruapan, mientras su hijo Jorge, el jefe de familia, trabajaba.



Fue Jorge quien halló los cuerpos de su mujer e hijos y llamó a su papá para pedirle ayuda. Don José y un hermano suyo, junto con otros familiares que acudirían a un compromiso social, desviaron su camino y acudieron al domicilio de Jorge para ayudarlo, pero ya era muy tarde, la mujer y los niños ya habían muerto.



Desde esa fecha y hasta el mes de marzo de 2018, la familia fue tratada como una víctima por la Fiscalía del estado y fue múltiples veces citada a Morelia y Uruapan, pero todo cambió el 13 de marzo, cuando Isabel Maldonado Sánchez, entonces Fiscal de Litigación de Asuntos Relevantes, quien llevaba el caso, citó a Don José y su hijo Jorge diciéndoles que les iban a regresar múltiples efectos personales que fueron asegurados durante los peritajes del crimen.



Una vez en las oficinas de Maldonado, luego de convivir cordialmente con el personal de la Fiscalía, padre e hijo fueron emboscados por agentes ministeriales, quienes detuvieron a Jorge y le robaron su celular a Don José.



De acuerdo con el testimonio de este padre que verá a su hijo toda la vida tras la rejas por una injusticia, la fiscal Isabel Maldonado le sugirió en ese momento que su hijo confesara la culpabilidad del crimen, y tendría la bondad de negociar reducir de 90 a 30 años de cárcel su condena.



También le ofrecieron a Don José y su hijo incriminar a un hombre identificado como Diego Isaac N., presunto amante de la esposa de Jorge, y es que la hipótesis de un crimen pasional fue una línea de investigación que los agentes impulsaron, incluso molestando los agentes a Jorge diciéndole que ella lo engañaba.



La esposa de Jorge tenía una hermana ya muerta, cuyo esposo fue torturado, golpeado y ahogado con una bolsa de plástico por agentes de la Fiscalía del estado, para tratar de que se auto incriminara como autor material del crimen, y a Jorge como autor intelectual.



Entre otras inconsistencias, las huellas halladas en el arma no correspondían a las de Jorge, y fueron localizados restos de piel en las uñas de su esposa, que no correspondían con el ADN de Jorge. Se presume que tratando de defenderse, la mujer arañó y arrancó un mechón de pelo a su atacante, mientras que su esposo fue hallado ileso y no tiene cabello.



Ya durante el juicio, un testigo declaró que la fiscal Isabel Maldonado le pidió alterar un video para hacerlo coincidir con la narrativa que impulsaba y ubicar a Jorge en el lugar del crimen, cuando él se encontraba trabajando.



Don José responsabilizó a Isabel Maldonado por cualquier cosa que le pudieran pasar a él o a su familia, a raíz de este caso y sus declaraciones.



Isabel Maldonado Sánchez, Maestra en Derecho Penal y Doctora en Ciencias Forenses, es Licenciada en Derecho Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con 5 premios “Padre la Patria” por trayectoria y excelencia académica y con una especialidad en Delincuencia Organizada, Corrupción y Terrorismo por la Universidad de Salamanca, España.