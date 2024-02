Washington ratifica que seguirá trabajando con AMLO

Ciudad de México, a 23 de febrero del 2024.- Tras el reportaje del The New York Times que menciona supuestos nexos del narcotráfico con el entorno del presidente mexicano, altas cúpulas del gobierno estadounidense señalaron que no hay investigaciones en proceso contra Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior fue ratificado por el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Kirby. Sin embargo, el medio neoyorquino difundió un reportaje titulado “EE. UU. indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México”.

El texto menciona un presunto apoyo del narcotráfico en 2018 a la campaña por la silla presidencial, en el que se mencionan un supuesto pago de Los Zetas, otro pago que habría coincidido con la reunión del López Obrador y la madre de Joaquín “El Chapo”, así como la supuesta existencia de videos de los hijos de AMLO recibiendo dinero y que estarían en poder de los cárteles.

El reportaje también señala que autoridades estadunidenses investigaron una presunta reunión de un "confidente" de López Obrador con el capo Ismael “El Mayo” Zambada.

Pero al ser cuestionado sobre el caso, John Kirby respondió lo siguiente: “Como creo que el Departamento de Justicia ya ha dejado claro, no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador. Y en el Departamento de Justicia tendrían la responsabilidad de revisar cualquier acusación. Así que tendría que informarle al Departamento de Justicia al respecto”.

(Con información de Proceso)