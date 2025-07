Viaje en crucero termina con más de 140 personas infectadas por misteriosa enfermedad; salió de EU a México

California, Estados Unidos, 18 de julio del 2025.- Un viaje de placer se convirtió en una experiencia no agradable para cientos de personas a bordo del crucero Navigator of the Seas, operado por Royal Caribbean International.

Durante una travesía de siete días que partió de Los Ángeles y visitó distintos destinos turísticos en México, más de 140 pasajeros y miembros de la tripulación presentaron síntomas de una enfermedad gastrointestinal.

El barco zarpó el pasado 4 de julio y regresó a California el día 11, fecha en la que se reportó el brote. De los 3 mil 914 pasajeros a bordo, al menos 134 comenzaron a experimentar diarrea, vómitos y dolores abdominales intensos, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Además, siete integrantes de la tripulación, de un total de mil 266, también resultaron afectados.

Aunque aún no se ha confirmado la causa del brote, las autoridades sospechan que podría tratarse de un caso de norovirus, un virus altamente contagioso y común en ambientes cerrados como los cruceros.

La compañía implementó protocolos sanitarios a bordo para controlar la propagación del virus y brindar atención médica a los afectados. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar el origen exacto de la enfermedad.