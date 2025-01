Trump retrasaría aranceles a México y Canadá para el 1 de marzo

Washington, Estados Unidos, 31 de enero del 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retrasó la imposición de aranceles a México y Canadá, según adelantó la agencia especializada Reuters.

De acuerdo con la agencia de noticias, la nueva fecha para la entrada en vigor del impuesto del 25 por ciento es el 1 de marzo.

Las fuentes que hablaron con Reuters pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto, pero dijeron que no tenían detalles sobre una tasa arancelaria final, aunque señalaron que Trump ha dicho constantemente que planea imponer un arancel del 25 por ciento a las importaciones de los dos países el sábado.

Con el retraso de los aranceles, el plan de Donald Trump sería darle tiempo a México y Canadá para cumplir con las exigencias que ha externado.