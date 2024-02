Trump no es inmune a procesos penales, determina Tribunal de apelaciones

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de febrero 2024.- El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump no es inmune a ser procesado por las acusaciones en su contra, por delitos presuntamente cometidos cuando ocupaba el puesto de jefe del Ejecutivo de Estados Unidos, determinó un Tribunal Federal de Apelaciones.

"A efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pueda haberle protegido mientras ejercía como presidente ya no le protege contra este proceso", escribió el tribunal.

La defensa del ex mandatario estadounidense argumentó que su cliente contaba con inmunidad presidencial ya que los delitos por los que se le acusa habrían sucedido mientras cumplía funciones oficiales como jefe de Estado.

Cabe recordar que el republicano enfrenta cargos federales por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia, en las que perdió la Presidencia contra el demócrata Joe Biden.