Trump mantiene el misterio en su decisión sobre Irán: "Nadie sabe lo que voy a hacer", resaltó

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de junio 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump no reveló ningún detalle sobre su decisión de entrar o no en el conflicto bélico entre Israel e Irán.

“Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer”, respondió el mandatario al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca.

No obstante, el mandatario estadounidense señaló que el país asiático “tiene muchos problemas y quieren negociar”, pero decidieron no hacerlo hace algunas semanas, cuando se les planteó un acuerdo nuclear.

“Puedo decir esto: Irán tiene muchos problemas y quiere negociar. ¿Por qué no negociaron conmigo hace dos semanas? Podrían haberlo hecho bien. Habrían tenido un país. Es muy triste ver esto”, agregó el líder republicano.

En ese sentido, Trump señaló que dio a la República Islámica un plazo de 60 días para negociar un acuerdo nuclear y que, en el día 61, Israel inició bombardeos contra instalaciones de enriquecimiento de uranio en territorio iraní.