Trump cuestiona si comportamiento de Musk fue por consumo de drogas

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de junio 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preguntó a sus asesores si el comportamiento de los últimos días de Elon Musk, se debía a su presunto consumo de estupefacientes como ketamina, de acuerdo con la cadena CNN.

Según información del medio citado, el mandatario se pregunta en privado el porqué de las críticas del magnate sudafricano, mientras que en público pretende que no le importa su opinión.

En ese sentido, desde el Air Force One, el jefe de Estado se negó a opinar públicamente sobre este asunto.

"No quiero comentar sobre su consumo de drogas. No sé... no sé cuál es su situación", dijo desde el avión presidencial.

Asimismo, en tono de broma, el líder republicano declaró que "Estados Unidos puede sobrevivir sin casi nadie, excepto yo".

Cabe recordar que hace unos días, el medio The New York Times publicó un artículo en el que aseguró que el dueño de Tesla consumió drogas durante la campaña presidencial de Trump.

"A medida que Musk entraba en la órbita del presidente Trump, su vida privada se volvió cada vez más tumultuosa y su consumo de drogas era más intenso de lo que se creía", remarcó el texto periodístico.