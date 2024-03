Trump considera prohibir el aborto en EEUU después de la semana 15 del embarazo

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de marzo 2024.- El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que de regresar a la Casa Blanca considerará prohibir el aborto después de la semana 15 del embarazo, con algunas excepciones.

“El número de semanas en el que ahora la gente está de acuerdo es 15. Y estoy pensando en eso. Y será algo muy razonable”, afirmó Trump en una entrevista en el show ‘Sid & Friends in the Morning’ de la cadena ABC.

El virtual candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos agregó que las 15 semanas parecen ser el límite en que “la gente está de acuerdo”, incluso los de la “línea dura”.

Cabe recordar que, en junio de 2022, el Tribunal Supremo de EE.UU. anuló el fallo de 1973 que legalizaba de facto el aborto en todo el país.

No obstante, el ex mandatario estadounidense expresó que en referencia a las restricciones al aborto que “hay que ganar elecciones”, “Si no ganas elecciones, vas a terminar volviendo al punto de partida en este asunto”, dijo.