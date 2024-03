Trump busca a Elon musk para financiamiento de su campaña: NYT

Palm Beach, Florida, Estados Unidos, a 6 de marzo 2024.- El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump se reunió durante el fin de semana con el empresario Elon Musk así como varios militantes del partido republicano adinerados, en busca de conseguir financiamientos para su campaña de reelección, de acuerdo con el medio de comunicación The New York Times (NYT).

En la reunión celebrada en la mansión de Mar-a-Lago, propiedad del empresario de bienes raíces, en Palm Beach, Florida, Donald Trump buscó tener una conversación privada con el dueño de Tesla, para conseguir su apoyo financiero, a pesar de que Musk se ha declarado apartidista en múltiples ocasiones, según información obtenida por el medio citado.

Cabe señalar que la agencia Reuters buscó una respuesta sobre la reunión con los campamentos del aspirante presidencial y con el dueño de Space X, sin embargo, no obtuvieron respuesta alguna.

EL NYT señaló que el republicano busca conseguir contribuyentes “importantes” para su campaña, luego de que su fortuna personal se viera afectada por las sanciones impuestas en sus juicios civiles.

Por otra parte, el presidente ejecutivo y dueño de la red social X, cuenta con una fortuna estimada de 200 mil millones de dólares, según la revista Forbes, por lo que de apoyar al ex mandatario podría compensar casi de manera solitaria la ventaja financiera que tiene actualmente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.