Trump arremete contra Putin por últimos ataques a Kiev

Camp Springs, Maryland, Estados Unidos, a 26 de mayo 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump arremetió contra el gobierno de Rusia por los últimos ataques contra Ucrania y principalmente a Kiev.

Aseguró que medita la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Moscú porque el presidente Vladímir Putin “está matando a mucha gente”.

“No me gusta lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente, y no sé qué demonios le ha pasado. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me llevé bien con él, pero está lanzando cohetes a ciudades y matando gente, y no me gusta nada”, dijo el mandatario estadounidense desde la Base Aérea Andrews, en Camp Springs, Maryland.

Los bombardeos con drones rusos sobre la capital ucraniana dejaron al menos 12 muertos y 79 heridos.

Por su parte, debido a la magnitud y frecuencia de los ataques, el jefe del Estado ucraniano, Volodimir Zelensky pidió que los actores internacionales, especialmente Estados Unidos y los países europeos, aumentaran la presión contra Rusia.