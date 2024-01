Trump arrasa en primarias de Nuevo Hampshire; toma control del Partido Republicano

Nuevo Hampshire, Estados Unidos, a 24 de enero 2024.- El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump superó a su rival Nikki Haley en las elecciones primarias de Nuevo Hampshire, con lo que afianzó su control en el Partido Republicano y prácticamente aseguró la candidatura por la Presidencia para los comicios de noviembre próximo.

A la espera de los resultados oficiales, la proyección de los medios otorgan al empresario de bienes raíces una ventaja de más de 10 puntos porcentuales por encima de la ex embajadora de EEUU en la Organización de las Naciones Unidas, con el 91 por ciento de las boletas escrutadas. Registraban porcentajes respectivos del 54.6 % y 43.1 por ciento, según diarios como The New York Times.

Cabe señalar que las primarias de Nuevo Hampshire eran una prueba más que superar para Haley, quien tenía que demostrar que aun cuenta con el poder de convocatoria de la derecha moderada y los votantes independientes que son mayoría en dicho estado; sin embargo, su virtual derrota puede significar el final de su campaña por la candidatura presidencial.

De acuerdo con los resultados obtenidos en una encuesta de la cadena CNN, la ex diplomática no logró convencer a los militantes republicanos ya que solo consiguió un 25 por ciento del apoyo.