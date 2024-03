Tribunal en Israel declara extraditable a Andrés Roemer

Israel, a 28 de marzo de 2024.- El ex cónsul general de México en San Francisco y ex embajador de México ante la UNESCO, Andrés Roemer, fue declarado extraditable por un Tribunal en Israel. Al ex diplomático mexicano se le acusa de abuso sexual y violación en México.

Andrés Roemer fue detenido en Israel el año pasado tras las solicitudes de extradición presentadas por el Gobierno de México desde 2021.

Por medio de un comunicado, la Embajada de Israel informó que “la posición del Departamento Internacional de la Fiscalía del Estado permitió la extradición a México de Andrés Roemer Slomianskim, solicitada por México”,

La sentencia emitida por el Tribunal otorga al ex funcionario estar bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico, mientras se concreta la extradición a México.

Para que se lleve a cabo dicho proceso legal, el ministro de Justicia de Israel debe firmar el documento de autorización para que este sea entregado a las autoridades mexicanas.

Hasta el momento no se tiene precisada la fecha de cuándo Andrés Roemer enfrentará a la justicia mexicana.