Suman más de 2 mil 500 detenidos por protestas pro Palestina en universidades de EEUU

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de mayo 2024.- Las protestas en contra del conflicto armado entre la Franja de Gaza e Israel en las universidades de Estados Unidos, han dejado más de 2 mil 500 personas detenidas en las últimas semanas, de acuerdo con el medio The New York Times.

Cabe señalar que, en uno de los operativos con más detenidos, el de la Universidad de Columbia de principios de semana, un agente disparó “accidentalmente” su arma, según reconoció este viernes la Policía neoyorquina.

El pasado 3 de abril se instaló un nuevo campamento de manifestantes pro Palestina en la Universidad de Chicago, Illinois, donde las autoridades universitarias advirtieron a los estudiantes que desalojaran las instalaciones “cuanto antes”.

“Dije que solo íbamos a intervenir si, lo que podría haber sido un ejercicio de libre expresión, bloqueaba el aprendizaje o la expresión de otros o perturba sustancialmente el funcionamiento o la seguridad de la universidad. Sin un acuerdo para poner fin al campamento, hemos llegado a ese punto”, afirmó el presidente de la institución, Paul Alivisatos.

Según medios locales, cientos de estudiantes seguían acampados pese a la advertencia de su presidente, mientras ha ido aumentando la presencia policial.