"Sí estaban retenidas por un grupo criminal", asegura madre de una de las 8 colombianas localizadas en Tabasco

Medellín, Colombia, a 16 de enero 2024.- La madre de una de las ocho mujeres colombianas reportadas como desaparecidas y posteriormente localizadas en Tabasco, aseguró que las féminas sí fueron retenidas por un grupo delincuencial, a pesar de que las versiones oficiales indican lo contrario.

“No, ellas sí estuvieron retenidas, obvio fue en contra de la voluntad de ella porque esas niñas no querían estar ahí; las tenía un grupo, no sé qué grupo, no sé, pero sé que es algo ilegal”, contó la familiar a Telereportaje XEVT y transmitido en el programa de Ciro Gómez Leyva.

La madre de una de las jóvenes colombianas detalló que estuvieron privadas de su libertad durante nueve días y que el grupo delincuencial solamente les proporcionó alimentos y un celular para que se comunicaran con sus familias, el cual tenían que compartir entre las ocho.

“Estuvieron retenidas, les daban comida, sí, se quedaban dormidas, a ellas siempre les dieron un número (celular) para que entre todas se lo turnaban, una cada hora lo tenían, como para poder comunicarse con nosotros”, señaló la mujer, quien decidió mantener su identidad como anónima.

Indicó que su hija la llamaba entre lágrimas y con mucha angustia, “Ella me decía, mamá, estamos aburridas de estar aquí encerradas; siempre lloraban, todas las niñas al momento que charlaban con nosotros, siempre lloraban, angustiadas”.