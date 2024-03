Rusia expulsa a periodistas tras elecciones presidenciales

Moscú, Rusia, a 21 de marzo 2024.- El gobierno de Rusia rechazó la renovación de la visa del periodista español, Xavier Colás, quien tenía 12 en el país; de acuerdo con la cadena EFE, varios corresponsales internacionales ya contemplaban esa posibilidad después de las elecciones.

Por su parte, el comunicador que funge como corresponsal en el gigante euroasiático y Ucrania para el periódico El Mundo, además es colaborador en otros medios en España y Francia, como France24, explicó que esta expulsión es “una muestra de lo que está por venir y no se va a quedar solo en los corresponsales, que al final no se suelen llevar la peor parte”.

El periodista comentó que se enteró el pasado 20 de marzo que tenía 24 horas para abandonar el país, luego de que intentó recoger su nuevo visado el cual, según él, había obtenido de las autoridades rusas por otros tres meses.

“No me arrepiento de nada. Simplemente he hecho mi trabajo: he contado lo que pasa, he hablado con la gente que sufre por culpa de ello y he explicado quiénes son los responsables de lo que sucede“, añadió Colás en su cuenta en X.

Colás comentó que las autoridades migratorias le mencionaron que se encontraba en una lista de periodistas y trabajadores de la comunicación que habían sido expulsados del territorio ruso.