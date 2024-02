ONU confirma salida de 13 empleados de Venezuela; trabajaban en la Oficina de Derechos Humanos

Ginebra, Suiza, a 20 de febrero 2024.- La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) confirmó a la agencia EFE, que sus 13 empleados que laboraban en Venezuela abandonaron el país sudamericano y continuarán sus labores desde Panamá.

Lo anterior, después de que el Gobierno venezolano ordenó suspender las actividades de la ONU-DH en su territorio la semana pasada.

Por otra parte, un portavoz de la Oficina liderada por Volker Türk, indicó que el alto comisionado tiene mandato global por lo que puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela aunque no tenga presencia física allí.

Cabe señalar que el presidente Nicolás Maduro, dio un ultimátum de 72 horas a los empleados de la ONU para que cesaran sus actividades en su país, luego de acusarlos de ser una oficina de espionaje y conspiración interna del “bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela".

"Hasta tanto esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverá al país. Esperemos que rectifiquen", aseguró el líder chavista.