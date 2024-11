Oficialmente Donald Trump gana presidencia de Estados Unidos de América

Wisconsin, Estados Unidos de América, 6 de noviembre de 2024.- Donald Trump ha ganado las elecciones de 2024 en Estados Unidos, consolidando su regreso a la Casa Blanca tras derrotar a la vicepresidenta Kamala Harris en un reñido enfrentamiento. La victoria en el estado de Wisconsin, considerado uno de los campos de batalla más cruciales, le otorgó 10 votos del Colegio Electoral, contribuyendo de manera decisiva a su triunfo general.

En 2016, Trump había ganado Wisconsin por un estrecho margen, convirtiéndose en el primer republicano desde Ronald Reagan en capturar el estado. Sin embargo, en 2020, perdió el estado frente al demócrata Joe Biden y, tras varios intentos legales para revertir ese resultado, Trump no logró modificar los resultados. Este año, tanto Harris como Trump centraron intensamente sus campañas en Wisconsin, realizando numerosos eventos y esfuerzos publicitarios para ganar la preferencia de los votantes.

La victoria de Trump en Wisconsin fue anunciada por The Associated Press a las 5:35 a.m. ET del miércoles, confirmando el respaldo de los votantes en un estado clave para definir el resultado electoral. Los votos de Wisconsin, sumados a los de otros estados, sellaron el triunfo del candidato republicano, asegurando su regreso a la presidencia.

Con este triunfo, Trump regresa a la Casa Blanca para un segundo mandato, marcando un nuevo capítulo en la política estadounidense y preparando el escenario para las políticas que implementará en los próximos años.