Nikki Haley pide protección al Servicio Secreto tras recibir amenazas

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de febrero 2024.- La aspirante presidencial republicana, Nikki Haley, pidió protección al Servicio Secreto de Estados Unidos, tras denunciar que recibió amenazas contra su vida.

"Cuando se hace algo así, se reciben amenazas. Es la realidad, y no pasa nada. Una parte de participar en la vida pública es hacer frente a las amenazas que hay. Eso no va a disuadirme. ¿Significa que tenemos que poner unos cuantos cuerpos más a nuestro alrededor? Sí, está bien", declaró Haley a los medios de comunicación.

Según la cadena CNBC News, la ex embajadora de EEUU en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recibió amenazas de muerte después de postularse como candidata republicana para las elecciones presidenciales de 2024.

De acuerdo con los primeros reportes, en los últimos meses se registraron al menos dos situaciones en las que su casa en Carolina del Sur fue atacada.

No obstante, la republicana aseguró que dichas situaciones no la alejarán de sus aspiraciones presidenciales, en las que enfrenta al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump por la candidatura presidencial en los comicios del próximo mes de noviembre.