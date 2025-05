Musk consumió enervantes sintéticos y hongos psicodélicos durante campaña presidencial de Trump, asegura NYT

Washington D. C., Estados Unidos, a 31 de mayo 2025.- El magnate sudafricano Elon Musk, consumió varios enervantes sintéticos, así como hongos psicodélicos durante la campaña presidencial de Donald Trump de 2024, aseguró el medio The New York Times (NYT).

El rotativo indicó que su consumo de drogas como ketamina, éxtasis y hongos psicodélicos “iba mucho más allá del ocasional”.

Asimismo, el medio neoyorquino señaló que el dueño y CEO de Tesla tomó tanta ketamina -un potente anestésico con propiedades psicodélicas y puede causar disociación de la realidad-, que afectó a su vejiga, un efecto conocido del consumo crónico.

Cabe mencionar que, Musk comentó en 2017 que tras varios episodios con “grandes altibajos, terribles bajones y un estrés constante” decidió comenzar con un tratamiento psicológico y posteriormente psiquiátrico por depresión. En ese sentido, en 2024 dijo que tomaba “una pequeña cantidad” de ketamina, aproximadamente una vez cada dos semanas, como parte de dicho tratamiento.

El NYT destacó que el hombre más rico del mundo viajaba con una caja de medicación que contenía unas 20 pastillas, entre ellas Aderall, un estimulante que se usa para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

Por otra parte, el rotativo señala que “no está claro” si Musk, de 53 años, continuó con este consumo de estupefacientes una vez que Trump llegó a la Casa Blanca y le nombró como una figura de su gabinete.