Millonario de Australia anuncia plan para construir una réplica moderna del Titanic

Sídney, Australia, 13 de marzo del 2024.- El excéntrico millonario australiano Clive Palmer anunció su plan, tercero en una década, para construir una réplica moderna del Titanic, mítica embarcación británica que se hundió durante su viaje inaugural en el año 1912.

El magnate australiano se destaca por reconstruir eventos importantes de la historia del mundo, tal es el caso que en 2013 abrió n enorme parque con réplicas de gigantesco dinosaurios animatrónicos en su propiedad del estado nororiental de Queensland.

Ahora afirmó que si bien el Titanic II tendrá el mismo diseño interior y de cabina que el original, su sistema de seguridad será moderno y su tecnología del siglo 21.

“Será el barco del amor y lo último en estilo y lujo”, afirmó Palmer ante la televisión australiana Channel 9.

La réplica del Titanic, que será gestionada por la empresa de cruceros Blue Star Line, pretenderá “ofrecer a los pasajeros un viaje en el tiempo sin parangón, sumergiéndoles de lleno en la opulencia y el esplendor de la vida a bordo del Titanic original”.

Se espera que el barco de 269 metros de eslora podrá transportar a unos 2 mil 435 pasajeros en sus nueve niveles, que incluirá cabinas y comedores lujosos, piscinas, salón de baile y casino, entre otras comodidades lujosas.

Cabe destacar que anteriormente Palmer intentó lanzar el proyecto del Titanic en los años 2012 y 2018, no obstante, no logró concretar en ambas ocasiones por problemas de financiación, en tanto que el actual proyecto aún no es un hecho ya que no cuenta con una fecha de inicio para las operaciones.