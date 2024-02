Milei prohíbe uso del lenguaje inclusivo y perspectiva de género en el gobierno

Buenos Aires, Argentina, a 27 de febrero 2024.- El gobierno de Argentina anunció la prohibición del uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género a toda la administración pública, confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El funcionario federal explicó que la medida es una extensión de la decisión del Ministerio de Defensa, al mando de Luis Petri, de vetar el lenguaje inclusivo dentro de su ámbito.

De acuerdo con Adorni, “la lengua española es suficientemente inclusiva” y no es necesario introducir estructuras adicionales y argumentó que la perspectiva de género es utilizada como un negocio político.

“El lenguaje que contempla todos los sectores es la lengua castellana, no veo por qué tener estructuras. Es un debate en el cual no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política, eso no tiene discusión", añadió Adorni.

Se detalló que en las dependencias del gobierno, la medida implicará que las administraciones no podrán utilizar el lenguaje de género neutro ("todes") o símbolos como el arroba ("@") o la equis ("x"). También se evitará "la innecesaria inclusión del femenino" (como "cuerpa").