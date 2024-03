La princesa Kate Middleton anuncia que padece cáncer

Cardiff, Gales, 22 de marzo del 2024.- La princesa de Gales, Kate Middleton, esposa del heredero a la Corona británica, William, anunció a través de un video compartido en redes sociales que se la ha diagnosticado un cáncer y que ya ha comenzado un tratamiento de “quimioterapia preventiva”.

“En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales”, externó la princesa de Gales.

“Como podéis imaginar, ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de la operación para poder comenzar con el tratamiento. Pero, mucho más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a Jorge, Carlota y Luis en un modo apropiado para ellos, y asegurarles que todo va a ir bien”, explicó en el video.

“Confiamos en que entendáis que, como familia, necesitamos ahora algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo me ha proporcionado siempre un gran gozo, y espero volver a la tarea cuando sea capaz, pero de momento he de concentrarme en lograr una recuperación plena”, finalizó.