Jorge Glas estaría en huelga de hambre en prisión, reporta su abogada

Quito, Ecuador, 10 de abril de 2024.- Sonia Vera, abogada del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, informó que este se encuentra en huelga de hambre dentro de la cárcel luego de haber sido sacado de la Embajada de México en Quito y arrestado el pasado viernes 5 de abril.

Jorge Glas había sido trasladado el pasado lunes a un hospital, sus familiares habían indicado que el hombre había intentado suicidarse; no obstante, las autoridades del servicio penitenciario informaron que la hospitalización se debió debido a que sufrió una descomposición por negarse a comer.

La abogada Sonia Vera informó que el exvicepresidente de Ecuador se dijo agradecido con el gobierno mexicano.

“El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”, expresó Glas.

Cabe mencionar que este miércoles, la OEA condenó la irrupción de manera “enérgica”, excepto Ecuador, quien señaló que México debía ser condenado por injerencia en los asuntos de otros países.