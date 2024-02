Inicia juicio en EEUU contra expresidente de Honduras: Lo acusan de tráfico con cárteles mexicanos

Nueva York, EEUU, a 21 de febrero de 2024.- El juicio al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández comenzó el martes en Nueva York con la elección del jurado, que determinará si es culpable o inocente de conspirar para introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos durante casi dos décadas.

El juez Kevin Castel, luego de un minucioso proceso para determinar su idoneidad, anunció al final de la tarde la constitución del jurado de 12 miembros y 6 suplentes.

JOH, el acrónimo por el que es conocido en Honduras donde también presidió el Congreso (2010-2014), está acusado de participar y proteger a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022.

A cambio, según la Fiscalía neoyorquina, recibió "millones de dólares" de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Juan Antonio "Tony” Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, y el colaborador de éste, Geovanny Fuentes, también cumplen penas de cadena perpetua por narcotráfico en cárceles de Estados Unidos.

El jurado escuchó el miércoles 21 de febrero los argumentos de la Fiscalía para acusarlo y de la defensa para exculparlo en una sala del Tribunal Federal del Sur de Manhattan que a lo largo de dos o tres semanas verá el desfile de testigos.

Aunque no está obligado a hacerlo, todavía no está decidido si Hernández subirá al estrado para declarar.

Uno de los dos primeros testigos de la Fiscalía, el que fuera alcalde de El Paraíso, Copán, Alexander "Chande" Ardón, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, aseguró que "alrededor de 2009" se reunió con el entonces diputado del Partido Nacional de Honduras Juan Orlando Hernández, y le dio "un millón de dólares" para ayudarle política y financieramente. A cambio "me ayudó para que la fiscalía no me investigara", dijo.

Joaquín el "Chapo" Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa, condenado también a cadena perpetua en Estados Unidos, también pagó sobornos a Hernández, aseguró el testigo que confirmó en su testimonio que él logró introducir unas 250 toneladas en Estados Unidos.

Hubo más pagos, pero no especificó el monto - la "cantidad fue más", aseguró- antes de precisar que "trabajó" en el tráfico de drogas con Tony Hernández, hermano del exmandatario, también condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, al igual que su socio Geovanny Fuentes Ramírez.

El primer testigo de la fiscalía, José Sánchez, que durante 15 años fue contador de la empresa arrocera Graneros Nacionales, recordó haber visto en dos ocasiones a Hernández y a Fuentes en las oficinas de su jefe Fuad Jarufe, propietario de la empresa, ya fallecido, para hablar de droga y de proteger a "quien la proporcionaba".

Sánchez recordó que Hernández le dijo a Fuentes: "Le vamos a meter la droga en las narices a los gringos (a los estadounidenses) y no se van a dar ni cuenta". Esa frase Sánchez la había repetido en juicios anteriores de otros miembros de la red en los que también fue testigo.

Sin relación con el narcotráfico, más allá de depositar dinero en el banco, "cumpliendo órdenes" de su jefe, aseguró que en 2015 decidió irse del país junto con su familia, por "miedo" a que les pasara algo, después de haber difundido imágenes de esos encuentros.