Hospitalizan al ex presidente Bill Clinton

Washington D. C., Estados Unidos, a 24 de diciembre 2024.- El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, fue hospitalizado en la ciudad de Washington D. C. confirmó el medio ABC News.

La cadena citada indicó que un vocero de la familia Clinton detalló que el ex mandatario estadounidense fue internado en el Georgetown University Medical Center, la tarde-noche del 23 de diciembre, tras presentar fiebre.

“Se mantiene en buenos ánimos y aprecia los excelentes cuidados que está recibiendo”, según se informó en el comunicado enviado a ABC.

Clinton fue presidente de EEUU entre 1993 y 2001, en su momento se convirtió en el tercer jefe de Estado más joven en la historia de su país al asumir el Poder con 46 años de edad, luego de derrotar en las elecciones de 1992 al presidente en funciones George W. Bush.