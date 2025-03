Hermanos Morales Treviño se declaran no culpables en EEUU; podrían enfrentar pena capital

Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de marzo 2025.- Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales se declararon no culpables de cargos federales, ante una corte federal de Washington D. C., Estados Unidos.

Los ex líderes de “Los Zetas”, identificados como “El Z-40” (Miguel Ángel) y “EL Z-42” (Omar), comparecieron ante el juez Trevor McFadden por cargos relacionados al tráfico de drogas.

Los narcotraficantes mexicanos ingresaron a la corte vestidos con monos azules y encadenados de los pies. Ambos dijeron ser no culpables de los delitos que se les señalan.

Por lo anterior, el juzgador federal, citó a una nueva audiencia para el 13 de junio a las 14:00 h local.

‘El Z-40’ y ‘el Z-42’ son señalados de tráfico de cocaína y mariguana, crimen organizado, posesión de armas de fuego y lavado de dinero.

Cabe mencionar que tan solo por el delito de crimen organizado podrían enfrentar la pena de muerte.