Hay cerca de 21 mil niños "desaparecidos" en la Franja de Gaza, según Save The Children

Gaza, Franja de Gaza, a 24 de junio 2024.- Cerca de 21 mil niños están “desaparecidos” en la Franja de Gaza, desde el inicio del conflicto bélico entre Israel y un grupo extremista palestino, la mayoría de ellos atrapados debajo de los escombros o en fosas clandestinas, de acuerdo con el informe publicado por la organización civil Save The Children.

“Es casi imposible recopilar y verificar información en las condiciones actuales de Gaza”, indica la ONG especializada en apoyo a la infancia.

Asimismo, estimó que unos 17 mil niños están en estos momentos solos, huérfanos o separados de sus padres, ante el constante desplazamiento forzoso provocado por la guerra que inició el pasado 7 de octubre.

“Cada día encontramos más niños no acompañados y cada día es más difícil ayudarlos. Identificamos a niños separados y no acompañados y tratamos de localizar a sus familias, pero no hay instalaciones seguras para ellos; no hay ningún lugar seguro en Gaza”, agregan.

Por otra parte, Save the Children asegura que más de 14 mil niños han muerto en el enclave palestino desde octubre; unos 4 mil están desaparecidos bajo los escombros, y un número por determinar, en fosas comunes.

“Miles de niños palestinos desaparecidos están atrapados bajo los escombros, enterrados en tumbas sin marcar, dañados hasta el punto de no poder ser reconocidos por los explosivos, detenidos por las fuerzas israelíes o perdidos en el caos del conflicto”, señala la organización.