Hasta 10 legisladores demócratas piden sustituir a Biden en contienda presidencial, afirman medios

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de junio 2024.- Hasta 10 legisladores del partido Demócrata de Estados Unidos piden que el presidente Joe Biden, sea sustituido en la contienda presidencial del próximo mes de noviembre, afirman medios como The New York Times o The Wall Street Journal.

“En una reunión de altos cargos demócratas de la Cámara de Representantes, varios asistentes dijeron el domingo que creían que Biden debía apartarse (…) Elevando a unos 10 el número de demócratas de la Cámara que piden que se aparte”, detalló The Wall Street Journal, que citó a “fuentes familiarizadas” con el tema.

De acuerdo con el medio mencionado, algunos de los legisladores que piden que Biden se baje de la contienda son: Jerry Nadler y Joe Morelle, ambos congresistas por Nueva York, así como Adam Smith de Washington D.C., Jim Himes de Connecticut y Mark Takano de California, entre otros.

Cabe señalar que el artículo publicado indica que entre los políticos “liberales” no existe un consenso sobre quién debe sustituir al actual mandatario estadounidense en las elecciones contra el ex presidente Donald Trump.

Por otra parte, algunos demócratas cerraron filas en torno a Biden, como la representante Frederica Wilson (Florida) quien instó a compañeros que no confían en el jefe de Estado a “dejar de socavar a este increíble líder que ha conseguido resultados reales para nuestro país”.