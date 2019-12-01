Florida declara emergencia por tormenta 'Isaías'

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 14:20:53

Tallahassee, Florida, Estados Unidos, a 7 de octubre 2026.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró estado de Emergencia en 25 condados debido al avance del tormenta tropical "Isaías".

Además, el mandatario de extracción republicana indicó que se espera que el meteoro evolucione a huracán en próximo 7 de octubre y que llegue a la costa norte del Golfo de México.

De acuerdo con la orden ejecutiva, el gobierno puede movilizar suministros y personal de emergencia antes de la llegada del sistema, que afectará principalmente la costa noroccidental de Florida, conocida como Panhandle.

Igualmente, el gobernador DeSantis instó a los residentes a preparar sus planes de emergencia, revisar sus suministros y seguir las actualizaciones de las autoridades.

Mientras tanto, el equipo estatal de respuesta a emergencias comenzó a distribuir generadores, combustible, barreras contra inundaciones, agua potable, alimentos no perecederos, lonas y sacos de arena en Tallahassee y el área del condado de Santa Rosa, según confirmó la oficina del mandatario.

Por su parte, las autoridades meteorológicas advirtieron por lluvias intensas, fuertes vientos, inundaciones costeras y posibles tornados aislados en el norte de Florida.