Fiscales estadounidenses piden que corte niegue segundo juicio a Genaro García Luna

Washington, Estados Unidos, a 2 de marzo de 2024.- Fiscales federales de Estados Unidos pidieron que sea rechazada la solicitud de Genaro García Luna de un nuevo juicio; señalan que no hay evidencia nueva para cambiar el veredicto.

Los fiscales argumentan que la supuesta evidencia presentada por los abogados del ex secretario de Seguridad Pública de México no es algo nuevo y no cambia el veredicto sobre la aceptación de sobornos del cártel de Sinaloa

Los fiscales presentaron una solicitud de 60 cuartillas al juez federal Brian Cogan, que está encargado del caso contra, y afirman que este podría rechazar la petición sin una audiencia sobre el tema.

Los fiscales recuerdan que García Luna fue declarado culpable por el jurado, que le encontró culpabilidad de todos los cargos en su contra; por ejemplo, que aceptó millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de apoyo y protección.

El emitió su veredicto el 21 de febrero de 2023, mientras que en diciembre hubo una moción de los abogados defensores para un nuevo juicio con base en supuestas pruebas nuevas y testigos surgidos después del juicio.

Los abogados de García Luna, encabezados por César de Castro, resaltan que una parte de los nuevos materiales provienen de parte de oficiales de seguridad pública estadunidenses y también de un ex alto oficial del gobierno de México que también estuvo durante la presidencia del panista Felipe Calderón. No hay fecha para que Brian Cogan emita su decisión de si habrá o no otro juicio, pero ya programó que el próximo 24 de junio dictará sentencia a García Luna.