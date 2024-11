Ex presidentes piden al papa que intervenga para lograr una transición en paz en Venezuela

Ciudad de México, a 2 de noviembre 2024.- Un grupo de 30 ex presidentes envió una carta al papa Francisco, en la que se le instó a que pida al gobierno de Nicolás Maduro que acepte el resultado electoral del pasado 28 de julio, de acuerdo con los ex jefes de Estado, no le favorece, e “inicie una negociación para una transición sin violencia y en paz”.

En la misiva, los exmandatarios que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) se dirigen a Francisco para exponerle la “clara y contundente victoria” del candidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, ahora exiliado en España.

Cabe señalar que, según la organización de ex líderes, el candidato de la oposición, Edmundo González ganó las elecciones con un 67,13 % de los votos, frente al 30,40 % “obtenido por el gobierno dictatorial”.

Asimismo, en la carta al sumo pontífice, aseguran que se trata del “presidente electo con mayor legitimidad de origen en la región”.

Entre los firmantes figuran los expresidentes Mario Abdo (Paraguay), Óscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Felipe Calderón (México), Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Laura Chinchilla (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Iván Duque (Colombia), Vicente Fox (México) y Federico Franco (Paraguay), Hipólito Mejía (República Dominicana) y Luis Guillermo Solís (Costa Rica).