Ex campeón mundial de ajedrez responsabiliza a Putin por muerte de Navalny

Washington, D. C., Estados Unidos, a 16 de febrero 2024.- El ex campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, acusó al presidente de su país, Vladimir Putin de ser el responsable de la muerte en prisión del líder opositor ruso, Alexei Navalny, el pasado 16 de febrero.

"No nos equivoquemos, pero la culpa es de todos. Primero, los rusos que no lograron igualar el coraje de Alexéi para poner fin a la dictadura y la guerra de Putin. Algunos de nosotros lo intentamos y él (Navalny) marchó con nosotros en cifras que hoy en día parecen una fantasía. Pero no fue suficiente", dijo el ajedrecista en su cuenta de X.

De igual forma, Kasparov acusó al mandatario ruso de intentar sin éxito envenenar a Navalny y después de asesinarlo “lenta y públicamente en prisión”.

Además, el ex campeón mundial aseguró que, el líder opositor fue asesinado “por exponer a Putin y su mafia como los delincuentes y ladrones que son. Mis pensamientos están con la esposa y los hijos del valiente".

Según un comunicado oficial de los servicios penitenciarios rusos, a Navalny, de 47 años, "se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación, que no dieron ningún resultado. Los médicos de urgencias constataron la muerte del condenado. Se están estableciendo las causas del fallecimiento".