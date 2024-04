En medio del escándalo “Rolexgate” renuncian ministros en Perú

Lima, Perú, a 1 de abril de 2024.- En medio de la investigación que enfrenta la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de unos relojes Rolex que no habían sido declarados dentro de sus bienes, el ministro peruano del interior, Víctor Torres, presentó su renuncia este lunes.

El ministro dijo que la salida del palacio presidencial se debe a “problemas familiares”

"Yo he coordinado con la señora (presidenta) y me voy porque le he pedido y la señora ha accedido", afirmó Torres a la salida del palacio presidencial. El ministro alegó "problemas familiares" para separarse del gobierno de Boluarte, investigada por la fiscalía.

Horas más tarde, la Ministra de la Mujer de Perú, Nancy Tolentino, también anunció su renuncia este lunes, siendo la segunda persona en el gabinete de la presidenta Dina Boluarte en medio de la crisis por el “Caso Rolex” que deja su cargo.