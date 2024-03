En 2022, Estados Unidos no reportó la muerte de 38 migrantes en frontera, asegura organización

Washington, Estados Unidos, a 18 de marzo de 2024.- La organización no gubernamental No Más Muertes, documentó al menos 38 fallecimientos de personas migrantes en la frontera sur de Nuevo México y el Oeste de Texas durante el 2022, que no fueron reportadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El informe comparó los datos oficiales del sector de El paso de la Policía Fronteriza, que incluye todo Nuevo México, y los condados texanos de El Paso y Hudspeth con los datos obtenidos por la organización, la cual indica que la agencia reportó 71 muertes de migrantes mientras que la organización encontró que hubo más 109 decesos en 2022.

La investigación pone en evidencia que en toda la década entre 2012 y 2022, la Oficina Fronteriza “ha subestimado” las muertes de migrantes en el sector de El Paso.

Tan solo en 2021, las autoridades fronterizas indicaron que 39 personas en tránsito fallecieron, frente a las 62 muertes que reportó la organización.

De igual forma, en 2020 la agencia fronteriza reportó 10 muertes y las activistas 39 decesos de migrantes.

Otro de los puntos que reveló el estudio, fue el aumento de muertes de mujeres migrantes en el sector de El Paso, pues de los 139 fallecimientos el 51 por ciento eran mujeres.