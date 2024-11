El temor a la violencia electoral recorre Estados Unidos

Portland, Oregon, a 1 de noviembre de 2024.- El FBI vigila el proceso electoral en Estados Unidos junto al departamento de Justicia, que tiene un equipo especial desplegado para ese fin. Recordar que las elecciones presidenciales ocurrirán este martes 5 de noviembre.

Y es que según el sondeo realizado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, 4 de cada 10 votantes dicen estar “extremadamente” o “muy preocupados” por los intentos violentos de modificar los resultados electorales.

Además, uno de cada 3 votantes dice que está “extremadamente” o “muy” preocupado por los intentos de los funcionarios electorales locales o estatales de impedir que se finalicen los resultados.

El temor tiene su raíz en lo ocurrido el 6 de enero del 2021 en el Capitolio, cuando el republicano Donald Trump se negó a aceptar el resultado electoral que dio victoria a Joe Biden.

Pero no sólo eso, debido a que, en Arizona, Massachusetts, Washington y Oregon se han registrado intentos de incendios a buzones electorales, que son donde se depositan votos por correo.

Las acciones de seguridad varían en cada estado. Por ejemplo, en Colorado, los funcionarios electorales utilizarán chalecos antibalas y vidrios a prueba de balas en los centros de votación; medidas que también se tomarán en las ciudades de Detroit y Atlanta.

En Pensilvania se hará vigilancia extrema, principalmente en Filadelfia, mientras que en Arizona se instalarán detectores de metales, se utilizarán drones en la vigilancia y habrá francotiradores en los tejados de los centros de conteo de votos.