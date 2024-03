Donald Trump compara a migrantes con Hannibal Lecter

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2024.- El expresidente Donald Trump comparó a los migrantes de Estados Unidos con el personaje Hannibal Lecter, el personaje del asesino serial creado por el escritor Thomas Harris y que luego fue llevado al cine.

Esto ocurrió en una entrevista que Trump dio para el medio conservador Right Side Broadcasting Network (RSBN) donde volvió a cargar contra los inmigrantes que llegan a Estados Unidos.

En ese espacio, el republicado mencionó que los migrantes “son gente dura, en muchos casos de cárceles, prisiones, de instituciones mentales, manicomios (…) ya sabes, manicomios, eso es propio de (la película) ‘The Silence of the Lambs'. No los queremos en este país”. El republicano además equiparó las lenguas de los inmigrantes a “lenguas del planeta Marte”

El aspirante presidencial dio estas declaraciones previas al llamado ‘supermartes‘, en el que los votantes demócratas y republicanos de 15 estados elegirán al candidato de su preferencia. Es un proceso electoral donde se prevé se afiancen las candidaturas del presidente Joe Biden y de Trump de cara a las presidenciales de este año.