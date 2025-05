Donald Trump arremete contra Bruce Springsteen al llamarlo

Washington, Estados Unidos, 16 de mayo del 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al músico Bruce Springsteen con expresiones despectivas a través de su red social, Truth Social, en respuesta a las declaraciones que el artista emitió durante un concierto en el Reino Unido.

“Veo que el sobrevalorado Bruce Springsteen va a un país extranjero a hablar mal del presidente de Estados Unidos”, escribió Trump en el mensaje. Añadió: “Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo con talento. Solo un imbécil prepotente y desagradable que apoyó fervientemente al corrupto Joe Biden, un idiota mentalmente incompetente y nuestro PEOR presidente de la historia, que estuvo a punto de destruir nuestro país”.

Las declaraciones de Trump surgieron después de que Springsteen criticara a su Gobierno durante la apertura de la gira Land of Hope and Dreams en Manchester, el miércoles. Desde el escenario del Co-op Live, el músico afirmó:

“Mi hogar, el Estados Unidos que amo, el Estados Unidos sobre el que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una Administración corrupta, incompetente y traidora”.

En su intervención, el cantante también acusó al Gobierno actual de limitar la libertad de expresión, afectar a la clase trabajadora, expulsar residentes sin debido proceso, respaldar a líderes autoritarios, abandonar a menores en situación vulnerable y revertir leyes relacionadas con los derechos civiles.