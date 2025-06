Corte Suprema ratifica prohibición de transición de género para menores en EEUU

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de junio 2025.- La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó la prohibición del proceso de transición de género en al menos la mitad de los estado del país.

Los jueces decidieron con 6 votos en contra y 3 a favor, la impugnación presentada por la administración del entonces presidente Joe Biden, tres familias y un médico, quienes argumentaron que la ley de Tennessee violaba la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

En ese sentido, el tribunal supremo concluyó que la medida estatal, promulgada en 2023, no contraviene la Decimocuarta Enmienda.

"Nuestra función no es 'juzgar la sabiduría, la imparcialidad ni la lógica' de la ley que tenemos ante nosotros, sino únicamente garantizar que no viole la garantía de igualdad ante la ley de la Decimocuarta Enmienda. Habiendo concluido que no la viola, dejamos las preguntas sobre su política en manos del pueblo, sus representantes electos y el proceso democrático", escribió el juez presidente de la Corte, John Roberts.

Asimismo, en la sentencia, la mayoría conservadora del tribunal consideró que la ley de Tennessee no está sujeta a un nivel elevado de justicia y satisface el estándar más deferente, conocido como base racional.

Dicho documento legal prohíbe tratamientos médicos como bloqueadores de la pubertad o terapia hormonal para adolescentes transgénero menores de 18 años.